Boluspor Beraberliğe Razı Oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maç öncesi Maraton Tribünü’nü Bolu Belediye bandosu renklendirdi. Boluspor tribünlerinde Yarenler tarafından 10 Kasım pankartı ve hayatını kaybeden bir taraftar için pankart açıldı. 2 takım taraftarları maç öncesi İzmir Marşı söyleyip, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları attı. Ayrıca Boluspor sahaya “Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz pankartıyla çıktı.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Dodo xx (Batuhan Altıntaş dk. 84 ?), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 90 ?), Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mustafa Durak xx, Poepon xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Shehu xx, Diarra xx, Anıl Karaer xx, Latovlevici xx, Aykut Akgün xx (Ramazan Keskin dk. 90), Burak Kapacak xx, Selçuk Şahin xx, Recep Aydın xxx (Emirhan Aydoğan dk. 68 xx), da Silva xx (Seleznov dk. 76 x), Kubilay Kanatsızkuş xx

Goller: Recep Aydın (dk. 46) (Bursaspor), Bilal Kısa (dk. 89) (Boluspor)

Sarı kartlar: Latovlevici, Burak Kapacak, da Silva, (Bursaspor), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Boluspor'dan Mustafa Durak çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

13. dakikada Bolu Atatürk Stadyumu Stadı'nda BURSASPOR atağında şutu çeken oyuncu Recep Aydın ancak top Boluspor savunmasınca karşılanıyor.

24. dakikada Boluspor'dan Bilal Kısa'nın uzaktan şutu az farklı dışarı çıkıyor.

32. dakikada Bursaspor Burak Kapacak ile gole çok yaklaştı. Burak'ın vuruşunda top direkten döndü.

35. dakikada gole yaklaşan takım Boluspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Rydell Poepon'un şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

45. dakika hakem maçı uzatmadan devreyi bitirdi.

46. dakikada (GOL): Bursaspor'un başlayan atağında Burak Kapacak sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Recep Aydın'ın kafasıyla Yeşil-Beyazlılar 1-0 öne geçiyor.

51. dakikada Boluspor'dan Melih Okutan'ın kaleyi tutan şutunda ev sahibi ekip golü bulamıyor.

55. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Kubilay Kanatsızkuş'un kullandığı firikik kaleciden döndü, top Aykut Akgün'ün önünde kaldı fakat Aykut bu şansı gole çeviremedi.

58. dakikada ev sahibi ekipten Hayrullah Bilazer şutunu çekiyor ancak top direkten geri dönüyor.

59.dakikada Bilal’in pasında Poepon’un yumuşak vuruşu kalecide kaldı.

61.dakikada Mustafa Eskihellaç ceza yayı üstünden sert vurdu, top üstten auta gitti.

65.dakikada yine aynı oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti.

66.dakikada Mustafa Durak’ın pasından Bilal vurdu, top üstten auta gitti.

68.dakikada Mustafa Eskihellaç cezasahası dışından gelişine vurdu, yandan aut.

84.dakikada Ümit Kurt yaklaşık 20 metreden sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

86.dakikada Kubilay’ın sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip kazandığı penaltıyı Bilal Kısa ile gole çevirdi ve eşitliği sağladı 1-1

90. dakikada karşılaşmaya 4. dakika oynanmamış süre ekledi.

90+4 dakikada hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Boluspor bu sonuçla puanını 10’a yükseltti. Maçtan sonra Boluspor taraftarları takımı 2.yarıdaki iyi oyun nedeniyle tribüne çağırdı ve alkışladı. Boluspor milli maç arası sonrası Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.