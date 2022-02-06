Boluspor Bereket Sigorta ile iş birliği protokolü imzaladı



Haber: S. Özge Yücel

Boluspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Genel Müdür Yardımcısı Faruk Gökçen, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Abat “Hayırlı olmasını diliyorum”

Protokolde konuşan Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Bereket Sigorta ile yapılan iş birliği kapsamında Boluspor taraftarlarının yaptıracakları her sigorta ürününden aldıkları indirimler ile önce taraftarların sonra Bolu halkının, kulübümüzün ve Bereket Sigorta’nın kazanacağını ifade etti. Yapılan bu iş birliğinin kulübümüze, Bereket Sigorta’ya ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Sporu, takımları, taraftarları ve tüm paydaşları kapsayan bir iş modeli geliştirdiklerini belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, yapılan anlaşma kapsamında Boluspor’a özel geliştirilen, işyeri sigortasından kaskoya, konut sigortasından bireysel emekliliğe kadar tüm ürünleri, başta Bolu olmak üzere yurdumuzun her noktasında Boluspor’a gönül vermiş taraftarlara ve iş insanlarına avantajlı olarak sunduklarını ifade etti.

Bereket Sigorta Genel Müdürü Güngör; uzun soluklu bir birlikteliğin başlangıcını teminen; iş birliğimizle Boluspor’a gönül veren taraftarların, sanayicilerimizin, tüccarımızın, esnafımızın ayrıca şirketimiz ve acentelerimizin kazandığı bir modeli hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

BEREKETLİ OL, TAKIMINA DESTEK OL

Güngör, iş birliği kapsamında “Bereketli Ol, Takımına Destek Ol” sloganı ile çıktıkları bu yolda taraftarlara özel tasarlanan avantajlı ve Boluspor için özel geliştirilen sigorta ürünlerinin yanı sıra, poliçe sahibi taraftarlara özel bir kulüp üyeliği de sunduklarını, Bereketli Kulüp üyeliği ile seyahat ayrıcalıklarından, araç kiralama hizmetine, indirimli kargo hizmetinden, çevrimiçi eğitimlere ve cep telefonu tamirine kadar birçok fırsat ile zenginleştirilmiş hizmetten faydalanma hakkı kazandıklarını ekleyerek birlikte çok daha önemli başarılara imza atacaklarını ve Boluspor camiası ile birlikteliklerinin uzun yıllar devam etmesini dilediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022, 15:47