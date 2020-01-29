Boluspor-Beşiktaş Maçı Ertelendi

Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan açıklamaya göre ligde 1 Şubat Cumartesi günü sat 14.30’da Karaçayır’da oynanması gereken Boluspor-Beşiktaş U19 Ligi maçı TFF tarafından ertelendi. Erteleme gerekçesi olarak Boluspor takımından 1, Beşiktaş’tan ise 7 oyuncunun U19 milli takım kampında yer alması gösterildi. Maçın oynanacağı tarihi TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. U19 milli takımında Boluspor’dan Erkan Süer, Beşiktaş’tan ise Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler isimli oyuncular yer alıyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’nde süren U19 Milli takım kampının 6 Şubat’ta tamamlanacağı bildirildi.