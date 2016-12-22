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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • Boluspor Beşiktaş'a karşı!..

    Boluspor Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Süper Ligin dev takımı Beşiktaş ile bugün saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 6 puanlı Beşiktaş ile 3 puanlı Boluspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele 2 takım için de büyük önem taşıyor.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 11:53
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    Boluspor Beşiktaş'a karşı!..

    Haber:  Esra ÖZTÜRK

    Ligde aldıkları şok yenilgilerle sarsılan 2 takım da moral bulmak amacıyla bu akşamki maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Müsabakanın hazırlıklarına Pazar günü başlayan Boluspor'da sakatlıkları süren Berat ve Jansen dışında eksik bulunmuyor. Şans verilmesi halinde kaleci Soner Şahin de mücadelede forma giyecek. Öte yandan Beşiktaş'ta maçın hazırlıklarına Pazar günü yaptığı idmanla başladı. Beşiktaş'ta Veli, Caner, Talisca ve Aras sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

    Mücadele A2'den yayınlanacak

    Boluspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan zorlu mücadele bu akşam yeni kanal A2'den naklen yayınlanacak.  Öte yandan mücadeleye Beşiktaş taraftarlarının Düzce, Ereğli, Bartın ve İstanbul'dan büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Bilet satışları maç saatine kadar devam edecek.

    Boluspor sadece kupada güldü

    Boluspor ile Beşiktaş arasında oynanan son  maçta kırmızı-beyazlılar sadece 1 kez kazanabildi. O müsabaka yine 2012'de oynanan kupa maçıydı. Mücadeleyi Boluspor 1-0 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşın, 2 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Bu maçlarda Boluspor'un 4 golüne karşılık, Beşiktaş ise 20 golle cevap verdi. Beşiktaş Boluspor'a karşı son galibiyetini 8 Aralık 1991'de İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

    Şenol Güneş tam 24 yıl sonra!..

    Teknik Direktörlük hayatına 1990-1991 sezonunda Boluspor'da başlayan ve 1991-1992 sezonunda da Boluspor'u çalıştıran Şenol Güneş tam 24 yıl sonra yeniden Bolu Atatürk Stadyumu'nun çimlerine çıkacak.  En son 17 Mayıs 1992 tarihinde Bolu'da oynanan ligin son maçı olan Boluspor-G.Birliği maçında Boluspor'un başında Bolu Atatürk Stadyumu'na çıkan Güneş takımının 2-1'lik galibiyetine rağmen küme düşmenin hüznünü yaşamıştı.  Beşiktaşla geçen sezon ilk kez şampiyonluk sevinci tadan Güneş geçtiğimiz aylarda Boluspor'da beraber görev yaptığı eski başkan Yılmaz Becikoğlu'nun cenazesi için Bolu'ya gelmişti.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ziraat, Türkiye, Kupası, D

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