Boluspor Bilal Kısa ile sözleşme imzaladı

Haber: Esra Öztürk

Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor transferde bombayı patlattı. Daha önce Galatasaray forması giyen, geçtiğimiz sezonu Akhisar Belediyespor’da tamamlayan ve takımı ile Türkiye Kupası finali oynayan Bilal Kısa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı “Öncelikle bugün geçmiş senelerde çok istediğimiz tabi lig olunca bazı transferler gerçekleşmiyor. Bugün en büyük transferimiz için burdayız. Bugün de çok istediğimiz takımımıza kaptanlık yapacağına inandığımız geçmiş yıllarda da çok beğendiğimiz futbolcu kardeşimizle 1 yıllık mukavele yapacağız. İnşallah Boluspor bu büyük transferle hedefine ulaşır. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Burada olmaktan mutluyum”

Tecrübeli orta saha oyuncusu Bilal Kısa ise “Başkanımın da söylediği gibi geçen seneden beridir bir istekleri vardı. Bende bunu biliyordum. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce konuşmuştuk. Başkanım yüz yüze görüşmemizi istedi ve yüz yüze görüşmemizden sonra 5 dakika da konuşup anlaştık. Burada olmaktan mutluyum. Daha önce hem Akhisarspor hem de diğer oynadığım takımda başarılar elde ettik kupalar kazandık. İnşallah burada da bir şampiyonluk yaşarız. Bizim hedefimiz bu yönde. Hem takıma abilik yapıp hemde en iyi performansı sergileyip inşallah Boluspor'u hak ettiği yerlere taşırız. İnşallah takıma faydalı olurum bu sene” dedi.