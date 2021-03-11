Boluspor Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Haber: Ceylan Beykoz

Abat “Bilindiği üzere zor bir süreçten geçen kulübümüzün ekonomik anlamda sıkıntıları vardı. Bunları aşabilmek için, bazı sponsorluklar, isim hakları ve takım forması sponsorluğu konusunda çalışmalarımız oldu bu konularda sezon başından beri elimizden geldiği kadar hızlı sonuçlar elde etmeye çalıştık.

Ama maalesef gerek pandemi, gerek ekonomik sıkıntılar yüzünden ülke genelindeki ve dünyadaki problemler birleşince bunlar biraz geç gerçekleşti. Bu noktada da Bitexen firmasına Sayın Kemal Bey ve Mehmet Efe Bey’in nezdinde bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamalarına devam eden Abat “Zor bir süreçten geçen Boluspor Kulübü için, ekonomik anlamda güçsüz dönemlerimizde bize destek olan firmalarımızı, şirketlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız da bu bir iş birlikteliği olayıdır. Bitexen firması ve Boluspor iş birlikteliği daha güzel ve daha kalıcı gelirler anlamında Boluspor’a destek olmaya devam edecek. ” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 13:40