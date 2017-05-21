Haber: Aysun Beykoz

Ertem mesajında şunları söyledi: “Ligin son maçında, harika futboluyla Manisaspor'u 4-0 yenen BOLUSPOR'umuzu ,başta Valimiz sayın Aydın Baruş, Belediye Başkanımız sayın Alaaddin Yılmaz , Milletvekilimiz sayın Tanju Özcan , İl başkanımız sayın Nurettin Doğanay olmak üzere il protokolü, takımımıza her zamanki gibi destek verdi. BOLUSPOR' umuzda teknik heyet ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Play Off'da ki rakibimiz Göztepe. 25 Mayıs Perşembe günü İzmir'de ( 21.30 ) ve 29 Mayıs Pazartesi günü Bolu'da ( 21.30 ) play off maçları oynayacak BOLUSPOR'umuzun yarı finali geçerek, 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan final maçına yükseleceğine ve 26 yıl sonra özlenen "Süper Lig"e çıkacağına yürekten inanıyorum. Başarılar "Küçük Şehrin Büyük Öyküsü " ...”