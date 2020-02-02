Boluspor, Boluspor Gibi Oynayınca…

Hafta ortasında Osman Hocanın yaptığı açıklamalarla şimşekleri üstüne çekmesi, yönetimin sessiz kalması, derbi maça gidilirken kumar gibiydi. Adana Demirspor’dan tamamen şansımız ile alınan bir puan bizi uykumuzdan uyandırdı. Yeni transferlerin takıma uyumu, asıl Demirspor maçında geç kalan Kaleci Orlando’nun lisansının yetişmesi, farkı önlemiş puanı getirmişti. Tek şanssızlığımız da, Poepon’un ayağının kırılması olmuştu.

Beşiktaş’ı iki maçta da yenerek eleyen ve ligin 2.sırasında olan Erzurum maçı her açıdan çok önemliydi. Bu karşılaşma bizim için var olma maçı gibiydi. Boluluların hafta içi takıma verdiği fiili destek, bürokratların açıklamaları, aslan taraftarların takıma sahip çıkması futbolcularımızda motivasyonu sağladı.

Poepon’un yerine alınan Kidric ayağının tozuyla maça çıktı. Tribünlerde istenilen seviyede taraftar olmamasına rağmen, gelen aslanlar maç sonuna kadar on binlerce taraftarın yapması gerekeni yaparak alkışı hak ettiler.

Havaya girmiş Erzurum karşısında, inanılmaz performans ortaya koyan futbolcularımız sezonun en iyi futbolunu oynayarak herkesin beğenisini kazandı.

Hakem Sarper Barış Saka verdiği kararlar ve özellikle verdiği penaltı ile saç baş yoldurdu. Boluspor’u oynatmamak, takımın ataklarını kesmek ve direncini düşürmek adına ne gerekiyorsa o düdüğü çalarak haksızlık etti.

Kalede Orlando devleşirken, Mustafa Durak çıktığı ana kadar sahanın en iyisiydi. Kaçırdığı gol sonrası hepimizden çok üzüldüğünü biliyoruz. Cumali tüm oynadığı maçlardan daha iyisini, İsmail geri dörtlünün sigortası olarak, Hayrullah güçlü rakibin forvetini durdurarak mükemmel işler yaptılar. Yeni transfer Kidric ilerisi için umut verirken, Gökhan, Mustafa Durak çıktıktan sonra risk alıp faydalı oldu. Eskihellaç ve Delarde oyuna girdikten sonra da şut ve gol pozisyonu oranımız yükseldi.

Boluspor kendi futbolunu oynayıp, yüreğini ortaya koyarsa, yenemeyeceği hiçbir takım olmadığı ortadadır. Yeter ki, dedikodu, yalan, dolan işlerden uzak birlik ve beraberlik içinde sadece işimizi yapmaya odaklanalım. Temposu yüksek, futbol olarak üst seviyede, pozisyon açısından oldukça fazla ve mücadelesi kıran kırana olan maç izledik.

Boluspor, Boluspor gibi oynadıkça hak ettiğimiz yerde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalı. Altay maçını alacak güçte ve moraldeyiz. Şansın bizimle olmasını diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 15:57