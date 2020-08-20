Boluspor Bu Sefer Bu Konuda Ciddi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlı ekipte tam 50 yönetici yer alırken, kendi işlerinde başarılı bir çok iş insanının bu konuda tam destek vereceği öğrenildi. Yıllardır konuşulan "Kurumsallaşma" konusunda başkan Abdullah Abat ve ekibinin yoğun bir mesai harcadığı kendi kendini çeviren işlerin aksamadığı ve kişiye bağlı olmadan yürüyen bir Boluspor hayali ile yola çıktıkları öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre bu görev için komite kurulduğu yıllar önca masaya yatmasına rağmen somut adımın atılmadığı kurumsallaşma sorununa çözüm arandığı belirtildi.