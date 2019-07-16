Boluspor Burak’ın Peşinde

Haber: Gönül Olutürk

1.Lig’den Ümraniyespor’un uzun süredir takibe aldığı, Boluspor’un da ilgilendiği yetenekli futbolcunun bonservis bedeli bir hayli yüksek tutuldu. Yönetimin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya 1 milyon TL değer biçtiği öğrenildi. 1.Lig’de oynamayı çok isteyen Burak’ın açıklanan bu rakamın ardından takımdan ayrılması zora girdi.

YÖNETİM, BURAK’LA GÖRÜŞECEK

Teknik Direktör Engin Korukır’ın şampiyonluk mücadelesinde yetenekli futbolcuya çok ihtiyacı olduğu, 10 numara pozisyonunda ondan büyük beklentileri bulunduğu yönünde bir rapor verdiği, yönetimin takımda kalması için rakamı yüksek tuttuğu belirtiliyor. Bu arada yönetimin genç futbolcuya uzun vadeli sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı ve birkaç gün içinde Kartepe kampında görüşme yapacağı öğrenildi.