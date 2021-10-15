Boluspor Bursa deplasmanında

Haber: Uğur Balaban

TFF 1. Ligin 8. haftasında sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kalan kırmızı beyazlı ekibimiz deplasmanda Bursaspor’un konuğu olacak. 17 Ekim Pazar günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. Trabzon bölgesi hakemi yönetiminde 5 maça çıkan Bursaspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alırken, Boluspor ise 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.

58. Randevu

Boluspor ve Bursaspor tarihlerindeki 58. karşılaşmada çıkacaklar. Daha önce 2. lig, 1. lig, Süper Lig ve Türkiye kupasında 57 kez karşı karşıya gelen iki takımın bu mücadelelerinde 15 kez Boluspor kazanırken, 20 kez de Bursaspor kazanmayı başardı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Geçen sezon Bursa’da oynanan sezonun müsabakada Bursaspor kendi sahasında Boluspor’u 4-2 yendi. Sezonun ikinci yarısında Bolu’da oynanan maçta Kırmızı-beyazlı ekip sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.