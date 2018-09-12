HABER:S.Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig’de milli takım arasına girilmesinin ardından kart raporu da açıklandı. Ligin en centilmen takımı ise 5 sarı kart gören ligin yeni takımı Hatayspor ve Balıkesirpor oldu. Onları 6 sarı kart gören Afyet Afyonspor ve 7 sarı kart gören Boluspor takip etti. Ligde zor günler geçiren Eskilehirspor 4 sarı kartın yanı sıra 2’de kırmızı kart görerek ligin gen çok kırmızı kart gören takımı olurken, en çok sarı kartı gören takımları ise Karakbükspor ve Adana Demirspor oldu. İki ekip 4 haftada 14 sarı kart yedi.

1.LİG KART RAPORU

GENÇLERBİRLİĞİ : 9 SARI-1 KIRMIZI

BOLUSPOR : 7 SARI

GİRESUNSPOR : 10 SARI

ALTAY : 10 SARI

ADANA DEMİR : 14 SARI

GAZİŞEHİR : 11 SARI

ÜMRANİYE : 7 SARI

ALTINORDU : 1O SARI

BALIKESİRSPOR : 5 SARI

İSTANBULSPOR : 12 SARI- 1KIRMIZI

AFYET AFYONSPOR : 6 SARI

HATAYSPOR : 5 SARI

DENİZLİSPOR : 12 SARI-1 KIRMIZI

ESKİŞEHİRSPOR : 4 SARI- 2 KIRMIZI

OSMANLISPOR : 10 SARI- 1 KIRMIZI

ADANASPOR : 12 SARI- 1KIRMIZI

ELAZIĞSPOR : 13 SARI

KARABÜKSPOR : 14 SARI