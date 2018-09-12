Spor Toto 1. Lig’de milli takım arasına girilmesinin ardından kart raporu da açıklandı. Ligin en centilmen takımı ise 5 sarı kart gören ligin yeni takımı Hatayspor ve Balıkesirpor oldu. Onları 6 sarı kart gören Afyet Afyonspor ve 7 sarı kart gören Boluspor takip etti. Ligde zor günler geçiren Eskilehirspor 4 sarı kartın yanı sıra 2’de kırmızı kart görerek ligin gen çok kırmızı kart gören takımı olurken, en çok sarı kartı gören takımları ise Karakbükspor ve Adana Demirspor oldu. İki ekip 4 haftada 14 sarı kart yedi.
1.LİG KART RAPORU
GENÇLERBİRLİĞİ : 9 SARI-1 KIRMIZI
BOLUSPOR : 7 SARI
GİRESUNSPOR : 10 SARI
ALTAY : 10 SARI
ADANA DEMİR : 14 SARI
GAZİŞEHİR : 11 SARI
ÜMRANİYE : 7 SARI
ALTINORDU : 1O SARI
BALIKESİRSPOR : 5 SARI
İSTANBULSPOR : 12 SARI- 1KIRMIZI
AFYET AFYONSPOR : 6 SARI
HATAYSPOR : 5 SARI
DENİZLİSPOR : 12 SARI-1 KIRMIZI
ESKİŞEHİRSPOR : 4 SARI- 2 KIRMIZI
OSMANLISPOR : 10 SARI- 1 KIRMIZI
ADANASPOR : 12 SARI- 1KIRMIZI
ELAZIĞSPOR : 13 SARI
KARABÜKSPOR : 14 SARI
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