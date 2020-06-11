Boluspor çift antrenmanla devam etti

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Lig 29.haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Boluspor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında 5’e 2 ve dar alan oyunu çalışması yapan kırmızı beyazlılar yaklaşık bir buçuk saat süren akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından taktik oyun çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılarda, geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine ülkesi Hollanda’da devam eden Rydell Poepon ve geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanarak ameliyat olan Gökhan Sazdağı ile menisküs ameliyatı geçiren Emirhan Özer antrenmana katılmadı. Antrenman stretching ile sona erdi. Boluspor’un 6 puanlık mücadelesi olarak değerlendirilen bu zorlu karşılaşma ise 21 Haziran Pazar gün saat 20:00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.