Boluspor Çıkışa Geçemedi

Haber: Esra Perçin

BOLUSPOR HAFTAYI 1 PUANLA KAPATTI

TFF 1. Lig’de 5’inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. 26 golün kaydedildiği haftada deplasman ekipleri maç kazanamadı. Ligde 5 maçtan ev sahibi ekipler galip ayrılırken, 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Eskişehirspor’un 3 puanla tanıştığı haftayı en karlı kapatan ekipler Erzurumspor, Eskişehirspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve Osmanlıspor oldu. Boluspor ise haftayı son dakikada yediği golle 1 puanla kapattı

PUAN DURUMU

5’inci hafta maçları sonrasında evinde 2 puan kaybeden Ümraniyespor 10 puanla ilk sırayı aldı. Bu takımı aynı puanla Akhisarspor takip etti. 9 puanlı takımlardan Adana Demirspor 3, Karagümrük 4, Keçiörengücü 5, Erzurumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Bursasspor ise 6’ıncı sıraya yerleşti.

BOLUSPOR 16.SIRADA

Ligde 2.beraberliğini alarak kara bulutları dağıtamayan Boluspor 2 puanla 16.sırada yer aldı. İlk iki sıradaki takımlarla puan farkı bu hafta 8’e çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip 5 haftada aldığı 3 yenilgi ve 2 beraberlikle attığı gol sayısını 2’ye çıkarırken, kalesinde gördüğü gol sayısı da 6 oldu.

TFF 1.LİGDE 6’INCI HAFTA

TFF 1.Ligde 6’ıncı hafta maçları 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Boluspor cumartesi günü 12.sırada yer alan İstanbulspor ile Bolu’da karşılaşacak. Lider Ümraniyespor Ankara deplasmanında 5’inci sıradaki Keçiörengücü’nün konuğu olurken, haftanın en önemli karşılaşmasında 4’üncü Karagümrük, 2’inci sıradaki Akhisarspor ile zirve mücadelesi verecek.