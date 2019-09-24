Boluspor Çocuklar İçin Öncü Oldu

Haber: Esra Perçin

Boluspor’lu oyuncuların daveti sonrası Adanasporlu oyuncular uygulamaya destek verdi. Adanasporlu oyuncular da yaptıkları çağrı ile İstanbulspor Kulübü’nü uygulama çağırdı. Uygulamanın kısa sürede büyümesi beklenirken, Boluspor spor camiasından ve çocukların ailelerinden büyük takdir aldı.

DMD nasıl bir hastalıktır

Bütün kas hastalıkları içerisinde en sık gözleneni, DMD olarak kısaltılan Duchenne Musküler Distrofi hastalığıdır. DMD büyük çoğunlukla erkek çocuklarında gözlense de çok nadir olarak kız çocuklarında da ortaya çıkabilir. Duchenne Musküler Distrofi'nin erkek çocuklarında gözlenme sıklığı 1/3500 iken kız çocuklarında 50 milyonda bir gözlenir.