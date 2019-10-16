Boluspor Çok Geride

Haber: Volkan Yılmaz

Passolig satışlarında Spor Toto Süper Lig ve TFF 1’inci Lig takımları arasında kırmızı-beyazlılar oldukça geride kaldı. Boluspor sadece ilçe takımlarını geride bırakabildi.

SÜPER LİG

Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı. Milli aranın ardından Süper Lig’de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713’de kaldı.

Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.

Kasımpaşa sonuncu

Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.

PASSOLİG DAĞILIMI

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1’inci Lig takımları passolig dağılımı şöyle:

Galatasaray1.016.828

Fenerbahçe 939.333

Beşiktaş 774.408

Trabzonspor286.440

Bursaspor 147.079

İttifak Holding Konyaspor 141.624

Antalyaspor108.088

Eskişehirspor82.208

BTC Türk Yeni Malatyaspor73.741

İstikbal Mobilya Kayserispor 72.048

Adana Demirspor 70.141

Göztepe 68.640

Demir Grup Sivasspor 61.092

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 55.270

Medipol Başakşehir FK 53.704

Yukatel Denizlispor 48.839

Çaykur Rizespor45.020

MKE Ankaragücü 43.648

Gazişehir Gaziantep FK 42.373

Aytemiz Alanyaspor 40.523

Akhisarspor 38.584

Adanaspor 36.949

Balıkesirspor Baltok 33.864

Giresunspor28.490

Osmanlıspor FK 24.634

Gençlerbirliği 22.876

Hatayspor18.646

Kasımpaşa 17.464

Boluspor 13.995

İstanbulspor 6.828

Altınordu 6.566

Altay 6.432

Cesar Grup Ümraniyespor 3.233

Keçiörengücü 2.570

Fatih Karagümrük A.Ş. 1.764

Ekol Göz Menemen Spor 665