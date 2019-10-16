Boluspor Çok Geride

Haber: Volkan Yılmaz
Passolig satışlarında Spor Toto Süper Lig ve TFF 1’inci Lig takımları arasında kırmızı-beyazlılar oldukça geride kaldı. Boluspor sadece ilçe takımlarını geride bırakabildi.
SÜPER LİG
Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı. Milli aranın ardından Süper Lig’de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713’de kaldı.
Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.
Kasımpaşa sonuncu
Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.
PASSOLİG DAĞILIMI
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1’inci Lig takımları passolig dağılımı şöyle:
Galatasaray1.016.828
Fenerbahçe 939.333
Beşiktaş 774.408
Trabzonspor286.440
Bursaspor 147.079
İttifak Holding Konyaspor 141.624
Antalyaspor108.088
Eskişehirspor82.208
BTC Türk Yeni Malatyaspor73.741
İstikbal Mobilya Kayserispor 72.048
Adana Demirspor 70.141
Göztepe 68.640
Demir Grup Sivasspor 61.092
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 55.270
Medipol Başakşehir FK 53.704
Yukatel Denizlispor 48.839
Çaykur Rizespor45.020
MKE Ankaragücü 43.648
Gazişehir Gaziantep FK 42.373
Aytemiz Alanyaspor 40.523
Akhisarspor 38.584
Adanaspor 36.949
Balıkesirspor Baltok 33.864
Giresunspor28.490
Osmanlıspor FK 24.634
Gençlerbirliği 22.876
Hatayspor18.646
Kasımpaşa 17.464
Boluspor 13.995
İstanbulspor 6.828
Altınordu 6.566
Altay 6.432
Cesar Grup Ümraniyespor 3.233
Keçiörengücü 2.570
Fatih Karagümrük A.Ş. 1.764
Ekol Göz Menemen Spor 665