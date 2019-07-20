Boluspor’ da 3 imza

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Boluspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde tecrübeli orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık, Fethi Özer ve Yasin Dülger ile ise 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Boluspor Başkan Başkanı Necip Çarıkçı “Transferle ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bugün eski futbolcumuz Cumali Bişi ile bir sene, Fethiyespordan yeni almış olduğumuz stoper kardeşimiz fethi özer ile 3 yıl ve kendi altyapımızın futbolcusu, geçen sezon Nazilli de oynayan tekrar bu sene aramıza katılacak olan yasin ile 3 yıllık mukavele yapacağız. Mevcut iki futbolcumuz şuan da kampımızda ama onların kulüple ilgili fesihi tamam olmadığı için onlara imza attıramıyoruz. Bu transferler hayırlı olsun. Transfer devam edecek, önümüzdeki hafta da inşallah kadromuzu bitirmiş olacağız” dedi.

“Daha güçlü daha hırslı döndüm”

Tecrübeli orta saha oyuncusu Cumali Bişi ise “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanıma ve yönetimimize teşekkür ederim. Buradan ayrılırken gayet hoş ayrıldım ve tekrar geri döndüğüm için mutlu olduğumu belirtmek isterim. Daha hırslı ve daha güçlü bir Cumali olarak geri döndüm. Boluspor formasına en iyi şekilde layık olacağım ve en iyi şekilde terleteceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, kimseyi mahcup etmeyeceğimi canı gönülden söyleyebilirim. Tekrardan geri dönebilmek büyük bir erdemdir. Hem performans hem bıraktığım izlenim ile ilgili. Geri döndüğümde aldığım tepkiler beni çok mutlu etti. Bu aldığım tepkilerin karşılığını sahada en iyi şekilde vereceğimi buradan herkes önünde söz veriyorum. İnşallah en iyi şekilde Boluspor'u hak ettiği yere getireceğiz hep birlikte” şeklinde konuştu.

“Bu camiaya layık olmaya çalışacağım”

Cumhuriyet transfer edilen Fethi Özer ise “Burada olmaktan çok mutluyum. Transferimde emeği geçen Necip Başkanıma, yöneticilerimize, Giray Hocama çok teşekkür ederim. İnşallah onlara, bu şehre, bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve Boluspor’u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“Bu anı bekliyordum”

Boluspor altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Nazilli de forma giyen genç oyuncu Yasin Dülger ise “Bu fırsatı bana verdikleri için başkanımıza yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bende bu forma için elimden geleni yapacağım. Her zaman beklediğim bir andı bu benim için. İnşallah bu sene sahada gereken performansı gösterek Boluspor’u en iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 20:01