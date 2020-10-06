Boluspor'da Defansa Takviye

Haber: Aysun Beykoz

Yeni yönetimin gece gündüz yaptığı çalışmalar sportif başarıya yansımayınca özellikle sosyal medyada taraftar bileti Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'e kesti.

TAŞYÜREK KALIYOR...

Alınan bilgiye göre yönetim Ahmet Taşyürek'le ilgili şu an bir insiyatif kullanmayacak. Taşyürek'le yola devam edilecek. Özellikle milli maç arasında yeni hocaya biraz daha kredi verilecek. Yani Ahmet Taşyürek şu an takımın başında.

MUSTAFA DURAK GİDİYOR...

Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biriside Mustafa Durak. Alınan bilgiye göre Mustafa Durak takım arayışları içerisinde. Yani Mustafa Durak'la yollar kesin olarak ayrılıyor. Durak'ın Tuzlaspor ve Ümraniyespor'la görüştüğü öğrenildi.

TRANSFERİN SON GÜNÜNDE DEFANSA TAKVİYE...

Sezona 17 transferle başlayan kırmızı beyazlı ekipte, transferin son gününde defansa takviye yapılıyor. Süper ligden bir defans oyuncusunun transfer edildiği de alınan bilgiler arasında.