Boluspor'da golcüler suskun!

Haber: Aysun Beykoz

Çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alırken rakip filelere 11 gol atabilen Boluspor ,kalesinde ise 14 gol gördü. Ligde 10 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, düşme potasında sondan üçüncü sıradan çıkamadı. Eksi 3'le ligin en kötü averajına sahip takımlardan biri olan Boluspor'da forvet oyuncularının gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekti.

Poepon Topun Ağzında

Boluspor'un sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı forvet Rydell Romano PoepON oynadığı 8 karşılaşmada fileleri havalandıramadı beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Boluspor’da yeni transferler de etkisiz kaldı.

Kim Kaç Gol Attı?

Burak Bekaroğlu 1

Muhammed Bayır 1

Bekir Yılmaz 2

Muhammet Gümüşkaya 1

Tugay Kaçar 1

Mertan Öztürk 1

Gökhan Sazdağı 1

Melih Okutan 1

Muhammet Aslantaş 1

Marlinho 1