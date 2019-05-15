Boluspor'da Kongreye Doğru

Haber: Gönül Olutürk

BU TARİH TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRECEK

Boluspor'da beklendiği gibi kongre tarihi 30 Mayıs çoğunluk sağlanamazsa 15 Haziran'a ertelendi. Bu tarihin bu şekilde açıklanacağı son bir kaç günde kamuoyunda konuşulmaktaydı. Ligin bu hafta bitecek olması ile önemli bir kesim kongre tarihinin daha öne alınarak kongrenin yapılması ve sezona yeni yönetimin daha erken başlama talebini belirtse de, mevcut yönetimin açıkladığı kongre tarihinin şimdiden tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

BOLUSPOR EKONOMİK DURUMU AÇIKLAYACAK MI?

Bu tarihin açıklanmasından sonra Boluspor'un mevcut ekonomik durumu ile ilgili başkan adaylarının ve aday olmayı düşünenlerin bilgi alma çalışmaları ise sürüyor. Boluspor mevcut mali durumu belirten bir resmi açıklama yapar mı bilinmez ama; bazı adayların dilekçe ile son durumu Boluspor'dan almaya çalıştıkları öğrenildi.

İLK ADAY CAVİT DEMİR

Başkanlığını ilk açıklayan iş insanı Cavit Demir şu an görünürde ve resmen tek aday. Demir liste çalışmasında yeni yüzler, eski yöneticiler ve mevcut yönetimden bazı isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Listesinde 45-50 ismin olduğu kongreye kadar yönetici sayısını 20-25'e düşürerek delegelerden bu liste için oy isteyeceği öğrenildi.

ÇARIKCI VE EKİBİNDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK!

Mevcut başkan Necip Çarıkcı ve ekibi tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Yıllarca Boluspor'a önemli hizmetleri olan Boluspor'u 2003-2004 yılından bu yana amatöre düşecekken 1. lige kadar getiren, tesisleşme ve sabit gelirler konusunda önemli aşamalar kaydeden Çarıkcı ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor. Mevcut yönetimde alternatif bir başkan adayı ile mi devam edilecek, yoksa Necip başkan yeniden listesini yenileyip aday mı olacak henüz bir netleşme yok.

ABAK VE ABAT NABIZ YOKLUYOR

Eski başkanlar Savaş Abak ve Abdullah Abat'ın da nabız yokladığı kapalı kapılar ardında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Her iki eski başkanda kulübün mevcut borçları, gelirleri ve giderleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştıkları kamuoyu tarafından da gelen baskı ile ufak ufakta olsa çalışma yaptıkları öğrenildi.

CAMİA NE İSTİYOR?

Boluspor camiası ise her şeyden birlik beraberlik havasında Boluspor'u süper lige taşıyacak bu proje ile kongreye gelecek listenin göreve gelmesini istiyor. Kimileri değişim şart derken, kimileri mevcut yönetimin devam etmesi fikrini belirtiyor. Son sözü söyleyecek delegeler ise adayların açıklamasını, adayların projelerini, vaatlerini ve listelerini bekliyor.