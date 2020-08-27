Boluspor'da "Sadio Diallo" Sesleri

Haber: Volkan Yılmaz

Kırmızı beyazlılar Fransa'da bir çok takımda oynadıktan sonra ülkemizde Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve en son Gençlerbirliği sorması giyen merkez orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile pensipte anlaştığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre teknik direktör Ahmet Taşyürek'in raporu ile Sadio Diallo ile masaya oturan Boluspor önemli yol kat etti.

Yönetim bu üç isimde ısrarcı

Boluspor ,Hatayspordan ayrılan 3 ismi istiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak Sadi Karaduman’a kancayı attı.Boluspor yönetimi Caner Hüseyin Bağ ve Hamza gür'e son teklifini yaptı. Her iki oyuncuda yapılan teklifi değerlendirirlerken, olumlu olması durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Tecrübeli stoper Sadi karaduman ile görüşmeler sürüyor.