Boluspor'da tedbirler hat safhada

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarına devam ediyor.

Boluspor'da tedbirler hat safhada
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Bolusporda tedbirler hat safhada

Bolusporda tedbirler hat safhada

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor, TFF 1. Lig’in 12 Haziran’da yeniden başlayacağını duyurulması üzerine korona virüs tedbirlerine uyarak antrenmanlara başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında TFF 1. Lig’e verilen ara 12 Haziran’da sona erecek. Kalan 6 haftanın oynanacağının duyurulması üzerinde 15’inci sırada, düşme potasının hemen üstünde 25 puanla yer alan Boluspor, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde Karaçayır Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular korona virüs tedbirlerine uyarak çalışma yaptı. Çift antrenman yapan kırmızı beyazlılar, kondisyon ve topla çalışma gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık tedbirleri doğrultusunda, teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanlarla TFF 1. Lig'de kalan 6 haftanın hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Futbolcuların, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki sahada, sosyal mesafe kuralına ve diğer tedbirlere uyarak yaptığı antrenmanın fotoğrafları da paylaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:49
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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