Boluspor Dadaş’a da Takıldı

Haber:Esra Öztürk

Topuk Yaylası Tesisleri’nde saat 13.00’te oynanan maça Boluspor Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor karşısında: Ozan, Hayrullah, Seth, Mutlu, Umut, Yasin, Erkan, Burak, Fethi, Batuhan, Dimov on biri ile çıktı. Kırmızı beyazlıların yedek kulübesinde ise, Sabri, Ümit, Burak, Cumali, Shukurov, Bilal, Mustafa, Muhammed, Bahadır, Furkan Demir, yer aldı. Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ise Boluspor karşısına; Hakan, Murat, Gökhan, Hasan, Hakan Arslan, Yusuf Emre, Osman, Taylan, Emrah, Oltan, Tunay on biri ile çıktı. Daha önce oynadığı 4 maçı da kaybeden Boluspor 2019-2020 sezonu öncesi 5.hazırlık maçında Erzurumspor ile karşılaştı ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı. Müsabakayı Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ve Erzurumspor kampını ziyaret eden Onursal Başkan Mehmet Sekmen ve Kulüp başkanı Hüseyin Üneş birlikte izlediler. Mücadelede Boluspor 20.dakikada Mutlu ile öne geçti. İlk yarının son anlarında Dadaşlar penaltı kaçırınca Boluspor devre arasına 1-0 önde gitti. 2.yarıda daha etkili olan Erzurumspor 55.ve 90.dakikalarda Aykut Demir ve 72.dakika Scuk’un golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.