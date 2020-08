Boluspor'dan Ayrıldı, Beşiktaş'la Çalışmaya Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz gün takımı ile ilk çalışmasına çıkan Can Otay Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve oyuncularla tanıştı. Siyah beyazlı teknik ekip fe futbolcularla hemen kaynaşan başarılı tercüman Can yaptığı açıklamada "2020-2021 sezonu itibariyle Beşiktaş A Takımı tercümanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bu göreve gelmemde emeği ve desteği olan aileme ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Bolu Gündem spor servisi olarak Can Otay'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.