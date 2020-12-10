Boluspor'dan Başakşehir'e destek mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Kırmızı kartın ardından Başakşehir sahayı terk etti ve maç ertelendi.

DÜNYA KULÜPLERİNDEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK YAĞDI

Maçta uğradığı ırkçı saldırının arından Başakşehir takımına dünyanın dört bir yerinden destek yağdı. Fransa, İtalya, İngiltere, Türkiye'den kulüplerinin ‘No to Rasicm' yani ‘Irkçılığa Hayır' ve ‘Respect' yani ‘Saygı' gibi mesajlarla Başakşehir'e destek verdi.

BİR DESTEK DE BOLUSPOR'DAN

Beypiliç Boluspor, Başakşehir'e yapılan ırkçı saldırıya destek verdi. Boluspor, sosyal medya hesapların ‘No to Rasicm' ifadelerini kullanarak, temsilcimiz Başakşehir'e yapılan ırkçı saldırıları kınadı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 16:32