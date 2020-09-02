Boluspor'dan Hollanda'ya transfer...

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen Moise Adilehou'nun transferdeki yeni adresi Hollanda oldu. 24 yaşındaki Beninli stoper Adilehou, Hollanda'nın NAC Breda takımına transfer oldu. Moise Adilehou Boluspor'da 5 maçta görev aldı. Moise Adilehou geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sadece 5 maçta 370 dakika forma şansı bulabilmiş ve hiç katkısı olmamıştı. Böylelikle Boluspor’da Kidric, Adilehou ve Haliloviç takımdan ayrılınca yabancı sayısı 3’e düştü. Kırmızı-beyazlılarda kaleci Mosquera, Rydell Poepon ve Shukurov yabancı futbolcular olarak kaldı.