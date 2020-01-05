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Boluspor'dan kaleye takviye

Teknik direktör Osman Özköylü’nün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor’da kaleye de takviye geldi.

Boluspor'dan kaleye takviye

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sezonun ikinci yarısında Hakan Canbazoğlu ve Ozan Evrim Özenç’i kadroda düşünmeyen Özköylü bu pozisyon için transfer istedi. Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre Boluspor, sezonun ilk yarısını Osmanlıspor’da geçiren ve bir dönem Trabzonspor’da da görev alan Bahadır Güngördü ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki genç kaleci daha önce 1461 Trabzonspor, Ankara Demirspor, ve Kardemir Karabükspor takımlarında da forma giydi.

Kulüpten Resmi Açıklama

Boluspor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Bahadır Han Güngördü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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