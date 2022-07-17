Boluspor, defans bölgesine Gökhan Kardeş ve Patrick Etoga’yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Kadrosuna yapacağı takviyeler ile lige güçlü bir şekilde başlamak isteyen kırmızı beyazlı ekibimiz, savunma hattına iki futbolcu ile takviye yaptı.

Etoga ve Gökhan Boluspor ile anlaştı

Boluspor, defans oyuncuları İstanbulspor'dan Patrick Etoga ve BB Erzurumspor'dan Gökhan Kardeş ile anlaşma sağladı.

BB Ezurumspor'dan ayrılan Gökhan Kardeş, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada görev aldı. Takımına skor katkısında bulunamayan 25 yaşındaki stoper, 3 kez sarı kart gördü. İstanbulspor'dan ayrılan Patrick Etoga ise geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi. 28 yaşındaki defans oyuncusu, gol ya da asist üretemedi.