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Boluspor Delarge ile masaya oturdu

TFF 1.Ligin ilk yarısında çok kötü bir sezon geçiren Boluspor, transfer çalışmalarına başladı.

Boluspor Delarge ile masaya oturdu

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde geride kalan 16 haftada 2 galibiyet 6 beraberlik 8’de mağlubiyet alarak 12 puanla 16.sırada yer alan Boluspor’da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Sezon başında 17 transfer yapan fakat bu isimlerin çoğundan istediği verimi alamayan kırmızı beyazlılar devre arasında yine bir çok isimle anlaşacak gibi görünüyor. Boluspor’un transfer listesinin ilk sırasında ise daha önce Osmanlıspor ve Bursaspor formaları da giyen Dzon Delarge. Sağ kanatta görev yapan 29 yaşındaki Kongolu oyuncunun Bolu’ya geldiği ve kırmızı beyazlılarla masaya oturup anlaştığı belirtildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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