Boluspor, Demir’e çarptı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Maçtan dakikalar
6. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak topu kapan Diouf'un şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutu kaleci Zubas'ta kaldı.
28. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Bekaroğlu'nun sert şutu direkten geri döndü.
35. dakikada Adana Demirspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içine gönderilen pası alan Emircan Altıntaş'ın şutu kaleciden de sekerek direğe çarparak oyun alanına düştü.
42. dakikada Traore'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Emircan Altıntaş, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada Adana Demirspor'un atağında ceza sahası içinde top Fethi Özer'in eline çarpınca hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada Hasan Kılıç'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 0-2
90+3. dakikada Arda Köksal ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Baran Erarslan, Gökhan Barcın
Boluspor:Selmani, Muhsin Yıldırım, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Hajdarevic(Burak Asan dk. 74), Alican Özfesli (Muhammed Gümüşkaya dk. 88 ), MustafaÇeçenoğlu (Arda Köksal dk. 88 ), Gyasi (Hamza Gür dk. 73), Gökhan Sazdağı, Diouf (Da Silva dk. 80 )
Yedekler: Ömer Alıcı, Araz Abdullayev, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Adana Demirspor:Zubas, Süleyman Koç, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Traore(Sinan Kurt dk. 79), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Sedat Şahintürk dk. 88), Emircan Altıntaş (Dibba dk. 79), Ezeh (Rangel dk. 67)
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal, Tolga Kalender, Samet Akaydın,
Teknik Direktör:Cüneyt Dumlupınar
Goller: Emircan Altıntaş (dk. 41), Hasan Kılıç (dk. 82) (Adana Demirspor), Arda Köksal (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı kartlar: Kaan Kanak, Traore (Adana Demirspor), Oğuzhan Berber, Fethi Özer, Mustafa Çeçenoğlu (Boluspor)