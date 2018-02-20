Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta evinde GrandmedicalManisaspor’u 3-0 yenerek moral bulan Boluspor, 22. Haftada deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, Yusuf Emre Gültekin, AndreSantos, Guido Koçer, Caner Cavlun ve Ertuğrul Taşkıran olmak üzere 5 oyuncusunda yoksun maça çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor ilk önemli atağını 12’nci dakikada Mustafa Durak ile yakaladı. Mustafa Durak’ın ceza sahası içinde vurduğu sert şutu son anda defans engelledi. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Boluspor, Poepon ile penaltı kazandı. Topun başına geçen başarılı forvetin şutunu kaleci İsmail tokatlasa da Poepon kaleciden dönen topu ağlara göndermeye başladı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Golden sonra kendini toparlayan Adana Demirspor ise özellikle Mendy ve Tambe ile birçok gol pozisyonu yakaladı. Ancak Boluspor kalecisi ve defansı rakiplerine gol şansı vermedi ve soyunma odasına kırmızı beyazlılar 1-0 önde gitti.

POEPON YILDIZLAŞTI

İkinici yarıya etkili başlayan Adana Demirspor, Tambe ve Kubilay ile bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Boluspor ise ikinci yarıya biraz durgun başlasa da 64’ncü dakika da başarılı forveti Poepon ile 2-0 öne geçti. Bu golden sonra farkı azaltmak için rakip kaleye yüklenen Adana Demirspor ise aradığı golü 82’nci dakikada Atabey ile buldu 1-2. Boluspor 4 dakika sonra Melih Okutan ile skoru 3-1’e getirdi. Poepon’un iki gol bir asist ile yıldızlaştığı maçta Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Boluspor aldığı bu galibiyetle puanını 33 yaptı.

Stad: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Karabaş***(Hakem) Orkun Aktaş***(1. Yardımcı Hakem) Bilal Gölen***(2. Yardımcı Hakem) Mert Güzenge***(Dördüncü Hakem)

İlk 11’ler

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı**, Yiğitcan Erdoğan**, Adil Demirbağ**, Erhan Kartal**, Sezer Özmen***, Kubilay Sönmez*** (Yiğit İncedemir* Dk 78) ,AtakoraLalawele*(Aydın Yılmaz* Dk 46), Robert NdipTambe***, GegeMarques**, SergiyPolitylo* (Atabey Çiçek* Dk 63), TheoMendy***

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Göksu Alhas***, RenatoArapi***, Alim Öztürk**(MamadouDiarra** Dk 46), Umut Meraş***, Özgür İleri**, Melih Okutan***, Sefa Yılmaz*(Akabueze** Dk 69), Burak Asan***, Mustafa Durak*(İshak Çakmak** Dk 83), RydellPoepon***

Sarı Kartlar:Sefa Yılmaz ( BolusporDk26), Burak Asan(BolusporDk 36)

Kırmızı Kartlar:

Goller:Poepon( BolusporDk 17, Dk 64), Melih Okutan (BolusporDk 86), Atabey (Adana Demirspor Dk 82)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı.

12’nci dakika Boluspor’da Melih Okutan’ın sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak gönderdiği pasta topla buluşan Mustafa Durak’ın vuruşunda defans araya girerek uzaklaştırdı.

14’ncü dakika Adana Demirspor’da Mendy’nin sol çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşanTambe’nin şutu direkten döndü.

17’nci dakika Boluspor’da Sefa Yılmaz sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez pasını Poepon’a çıkardı. Topla buluşan Poepon rakibinin müdahalesinde yer kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOOLLLL17’nci Dakika Boluspor’da penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Poepon’un şutunu kaleci İsmail tokatladı. Kaleciden dönen topu takip eden Poepon ikinci vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

23’ncü dakika Adana Demirspor’da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mendy’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

26’ncı dakika Boluspor’da Sefa Yılmaz, Erhan’a yaptığı müdahale ettiği sonrası sarı kart gördü.

33’ncü dakika Adana Demirspor’da Mendy’nin ceza sahası dışından gördeği sert şut kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı.

36’ncı dakika Boluspor’da Burak Asan rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

İlk Yarının skoru Adana Demirspor 0 Boluspor 1

İkinci Yarıya iki takımda oyuncu değişikliği başladı. Boluspor’da Alim Öztürk oyundan çıkarken yerine MamadouDiarra oyuna girdi. Adana Demirspor’da ise Lalawele oyundan çıkarken yerine Ayın Yılmaz girdi.

Karşılaşmanın İkinci yarısı Adana Demirspor’un vuruşu ile başladı.

53’ncü dakika Adana Demirspor’da Erhan’ın ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği topa Mendy dokunamadı ve top az farkla auta çıktı.

57’nci dakika Adana Demirspor’da Kubilay’ın ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla auta çıktı.

63’ncü dakika Adana Demirspor’da SergiyPolitylo oyundan çıkarken yerine Atabey Çiçek girdi.

GOOOLLL64’ncü dakika Boluspor’da Mustafa Durak’ın ceza sahası içerisinden gönderdiği pasta topla buluşan Poepon düzgün bir vuruşla fileleri tekrar havalandırdı 0-2.

69’nci dakika Boluspor’da Sefa Yılmaz oyundan çıkarken yerine Akabueze oyuna girdi.

78’nci dakika Adana Demirspor’da Kubilay saha kenarına gelirken yerine Yiğit İncedemir girdi.

GOOOLLL82’nci Dakika Adana Demirspor’da Adil’in ceza sahası içerisine gönderdiği pasaa arka direkte vuran Atabey topu ağlara gönderdi 1-2.

83’ncü dakika Boluspor’da Mustafa Durak çıkarken yerine İshak Çakmak girdi.

GOOOLLL86’ncı dakika Boluspor’daPoepon pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Melih Okutan sert bir şutla topu ağlara gönderdi 1-3.

Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın sonucu Adana Demirspor 1 Boluspor 3