Haber: Esra Öztürk
TFF 1.Ligin 17.haftasında Boluspor Kulübü, Denizlispor’la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. TFF 1.Ligin 17.hafta fikstürü şu şekilde;
22 Aralık Cuma
18.00: Akın Çorap Giresunspor – Gaziantepspor ( Giresun Atatürk Stadyumu)
23 Aralık Cumartesi
13.00: İstanbulspor A.Ş – Elazığspor ( İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
13.00: Gazişehir Gaziantep FK – Çaykur Rizespor A.Ş. ( Gaziantep Stadyumu)
15.30: Eskişehirspor – Adanaspor A.Ş. ( Eskişehir Yeni Stadyumu)
15.30: Adana Demirspor – MKE Ankaragücü ( Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)
24 Aralık Pazar
13.00: Ümraniyespor – Samsunspor ( İstanbul Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu)
13.00: BB Erzurumspor – Altınordu A.Ş. ( Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
15.30: Denizlispor – Boluspor ( Denizli Atatürk Stadyumu)
18.00: Grandmedical Manisaspor – Balıkesirspor Baltok ( Manisa 19 Mayıs Stadyumu
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