Boluspor Denizli maçına odaklandı

TFF 1. Ligin 8. haftasında geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ne kaybeden kırmızı beyazlı ekibimiz Denizlispor’u sahasında konuk edecek. Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Boluspor geçtiğimiz hafta oynanan müsabakada deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Boluspor ligde 12. Sırada yer alıyor. Denizlispor bu sezon oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile ligin 16. sırasında yer alıyor.

İki takımın en son 2018-2019 sezonunda arasında oynanan müsabakalarda Bolu’daki maçı Denizlispor 2-1 kazandı. Deplasmanda ise maç 0-0 eşitlikle sona erdi.