Boluspor - Denizlispor maçının ardından

BOLUSPOR CEPHESİ;

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Ligin sonunda olması taraftar açısından beklentiyi yükseltti. Ama biz çok zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Bugüne kadar oynadıkları maçları kaybetmişler ama 1 farkla kaybetmişler. İyi savunma yapmışlar. Geçen hafta da içeride duran toptan yedikleri golle mağlup olmuşlardı. Bu bizim açımızda oyunu zorlaştıracak gibi görünüyordu. Biz oyun planımızı buna göre planladık. Ön tarafta ilk defa üçlüyle oynadık. Top ayağında kalan oyuncularla oynadık. Ön pres baskıları yaptık. İlk yarıda çok farklı skorla da girebilirdik. İkinci yarıda 2-0’dan sonra rakibe topu verdiysek de bu beklenen bir şeydi. Ama üstesinden geldik. Alınan galibiyet çok önemli” dedi.

DENİZLİSPOR CEPHESİ;

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, “Oyunun genelinde eşit giden bir oyun var. Özellikle maçın ilk bölümünde direkten dönen topumuz, sonra bir iki tane denediğimiz ama kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyun olarak iyi gözüksek de çok ucuz ve basit goller yiyoruz. Basit goller yerseniz maçı kazanma şansınız zorlaşıyor. İşler gittikçe bizim için zorlaşıyor. Bu skor geçen seneki başarımıza yakışmıyor. Bu 3-0’ın arkasına sığındığım bir mazeret değil” diye konuştu.