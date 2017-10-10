Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig’in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Boluspor, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, iki grup halinde oynanan ayak tenisi ile devam ederken, neşeli görüntüler ortaya çıktı. Takım, MKE Ankaragücü hazırlıklarına hafta sonuna kadar gerçekleştireceği antremanlar ile devam edecek.