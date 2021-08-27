Boluspor, deplasmanda dağıldı 3-1

Haber: Ceylan Beykoz

​TFF 1. Lig'de geçtiğimiz haftayı BAY geçerek maç oynamadan geçiren kırmızı beyazlılar Tuzlaspor’a konuk oldu. İstanbul Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Tuzlaspor 21. dakikada Ahmet Yazar ve 44. dakikada İsmail Konuk’un golleri ile 2-0 öne geçti. Devrenin sonunda, uzatma dakikalarında kullanılan korner atışında Tugay Kaçar’ın golü ile Boluspor farkı 1 indirerek soyunma odasına umutlu gitti. Maçın ilk yarısı Tuzlaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da beklenenden uzak bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekibimiz karşılaşmanın 75. Dakikasında Samet Asatekin’in golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezona yaptığı 13 transferle başlayan Boluspor’un oynadığı futbol ilerisi için umut vermedi. Sezona ilk altı parolası ile başlayan Boluspor Milli maç arasından sonra sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor’la karşılaşarak bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Bregu’nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

19. dakikada Tayfun’un soldan orta arka direkte Pedersen’in indirdiği topta kale önünde Bardi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada Bardhi’nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani’nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Tayfun’un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman’ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45+3. dakikada sol taraftan Talha’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

61. dakikada Tayfun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani’de kaldı.

71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75. dakikada Tayfun'un aşırtma pasında defansın arkasına sarkan Samet'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Vefa

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Gökmen Baltacı xx, Kadir Akıllı xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Tayfun Aydoğan xxx (Aykut Çeviker dk. 89 ?), Bardhi xx (Lamine Diack dk. 68 x), Safa Kınalı xx (Samet Asatekin dk. 67 xx), Ahmet Yazar xxx (Metincan Cici dk. 82 ?), Pedersen xxx

Yedekler: Mikulic, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Beypiliç Boluspor: Selmani x, Fethi Özer x (Mehmet Zahit Çınar dk. 46 x), Emin Bayram x, Erkam Reşmen x, Abdurrahim Dursun x, Tugay Kaçar x (Arda Köksal dk. 84 ?), Abdurrahman Canlı x (Eray Ataseven dk. 90 ?), Odise Roshi x (Burak Asan dk. 84 ?), Talha Erdoğan x (Odah Marshal dk. 46 x), Bregu x, Kasongo x

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Ahmet Yazar (dk. 21), İsmail Konuk (dk. 44), Samet Asatekin (dk. 75) (Tuzlaspor), Tugay Kaçar (dk. 45+3) (Boluspor)

Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Reha Erginer, Odah Marshal (Boluspor), Rotman (Tuzlaspor)