HABER: Esra ÖZTÜRK

Boluspor takımı geri kalan haftalarda 11 maçın 5’ini deplasmanda oynadı. Deplasmanda oynadığı 5 maçtan sadece 1 kere galip gelirken 4 maçı da kaybetti. Boluspor takımı dış saha sıralamasında aldığı 3 puanla 13.sırada yer aldı. Boluspor takımı deplasmanındaki tek galibiyetini ligin 6.haftasında BB. Erzurumspor’u 2-0 yenerek elde etti. Boluspordeplasmanda oynadığı maçlarda 9 gol atıldı. Bu gollerin 3’ünü Boluspor takımı atarken, 6 golü ise ev sahibi takımları attı. Boluspordeplasmanda en farklı mağlubiyetini MKE Ankaragücü’ne 2-0 yenilerek aldı. Kırmızı beyazlılar deplasmanda 2 kere 1-0 yenildiler. Boluspor’un geri kalan deplasmanda elde ettiği skorlar şu şekilde;

2. hafta

Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0

4.hafta

Manisaspor – Boluspor: 2 – 1

6.hafta

BB Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2

8.hafta

MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0

10.hafta

Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor: 1 – 0