HABER: Esra ÖZTÜRK
Boluspor takımı geri kalan haftalarda 11 maçın 5’ini deplasmanda oynadı. Deplasmanda oynadığı 5 maçtan sadece 1 kere galip gelirken 4 maçı da kaybetti. Boluspor takımı dış saha sıralamasında aldığı 3 puanla 13.sırada yer aldı. Boluspor takımı deplasmanındaki tek galibiyetini ligin 6.haftasında BB. Erzurumspor’u 2-0 yenerek elde etti. Boluspordeplasmanda oynadığı maçlarda 9 gol atıldı. Bu gollerin 3’ünü Boluspor takımı atarken, 6 golü ise ev sahibi takımları attı. Boluspordeplasmanda en farklı mağlubiyetini MKE Ankaragücü’ne 2-0 yenilerek aldı. Kırmızı beyazlılar deplasmanda 2 kere 1-0 yenildiler. Boluspor’un geri kalan deplasmanda elde ettiği skorlar şu şekilde;
2. hafta
Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0
4.hafta
Manisaspor – Boluspor: 2 – 1
6.hafta
BB Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2
8.hafta
MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0
10.hafta
Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor: 1 – 0
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