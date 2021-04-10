Boluspor, deplasmanda kral





BeypiliçBoluspor deplasmanda oynadığı maçta üst üste 5 maçlık galibiyet serisi olan rakibi Altay’ı deplasmanda 1-0 yenerek, yine bir deplasman galibiyeti ile birlikte tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Maçın ilk yarısında 33. dakikada ani gelişen Boluspor atağında, kaleci Cihan’dan topu kurtarmaya çalışan Muhammed Gümüşkaya yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.34. Dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı penaltı vuruşu ile Boluspor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca kırmızı beyazlı ekibimiz ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.İkinci yarıda Altay’ın baskılı oyununa karşı, ekibimiz kaleci Selmani’nin müthiş kurtarışlarıyla Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz üst üste 4. deplasman galibiyetinialarak, ligde kalma yolunda rahat bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 35’ e çıkaran kırmızı beyazlı ekibimiz düşme potası ile puan farkını açarak, 12. sıradaki yerini korudu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanattan ceza sahasına girip çizgiye inen Regattin topu kale önüne çevirdi, topu önünde bulan Thiam gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Selmani'den sekerek Paixao'nun önüne düştü. Paixao'nun vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

17. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Ziya Alkurt ceza sahası içi sol çaprazından orta şu karışımı bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Selmani topu tek yumrukla kornere çeldi.

22. dakikada orta alandan atak yapan Altay'da Ziya Alkurt'un ara pasıyla ceza sahası içine giren Paixao, kaleye vurdu ancak kaleci Selmani iki hamlede topun sahibi oldu.

25. dakikada sağ kanatan gelişen Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içine girdi sağ çaprazdan şutunu attı. Yerden giden meşin yuvarlak kale önünden geçip auta çıktı.

33. dakikada gelişen Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Muhammed Gümüşkaya, kaleci Cihan Topaloğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya topu ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Selmani'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

89. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da Murat Akça, ceza sahası yayı önünde topu kaleye gönderdi, ancak kaleci Selmani topu uzanarak yerden kornere çeldi.

90+3. dakikada Boluspor kale önünde yaşanan karambolde Kappel topu kaleye gönderdi ancak top defansın müdahalesiyle çizgi üzerinden çıkartıldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü x, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça x, Cebrail Karayel x(Erdem Uğurlu dk. 46), Scuk xx (Deniz Kadah dk. 73), Thiam x (Zeki Yıldırım dk. 62), Regattin xx(Mossoro dk. 79), Kappexlx, Ziya Alkurt x (İlhan Depe dk. 62), Paixao xx

Yedekler: Eren Karataş, Yekta Kurtuluş, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor:Selmani xxx, Fethi Özer xxx, Ali Keten xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Oğuzhan Berber xxx, Burak Asan xx(Muhsin Yıldırım dk. 74), Muhammed Gümüşkaya xxx(Marlinho dk. 90 ?), Tugay Kacar xxx, Abdullayev xxx, Gökhan Sazdağı xxx (Hamza Gür dk. 90 ?), Kassongo xx (Diouf dk. 83 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Arda Köksal, Ensar Bilir, Hajdarevic, Atamer Bilgin

Teknik Direktör: Reha Erginer

Gol: Muhammed Gümüşkaya (dk. 34 pen.) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Burak Asan, Tugay Kacar, Ali Keten (Boluspor), Berkay Sülüngöz (Altay)