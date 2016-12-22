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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • "Boluspor deplasmanına galibiyet için gideceğiz"

    TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, Boluspor deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.

    22 Aralık 2016 Perşembe 14:32
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    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Adana Demirspor maçında gol pozisyonları yakaladıklarını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti. Adana Demirspor karşısında 2 puanı kaybeden taraf olduklarını belirten Buz, "İkinci golü bulsaydık, daha farklı olurdu. Bireysel bir hatadan müsabaka 1-1 sona erdi. Baktığınız zaman futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Arzulu bir futbolcu topluluğu vardı ama maalesef berabere kaldık. İçeride 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu. İrfan Buz, ligde 15 haftada 27 puan topladıklarını anımsatarak, "Önümüzde zorlu bir maç var. Boluspor deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Onlar da mücadelenin içerisindeler. Ciddi bir müsabaka olacak. İki eksiğimiz var, Ahmet Burak Solakel kart cezalısı, Amutu da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ne olursa olsun iyi hazırlanıp, Boluspor maçına 3 puan için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. Son haftalarda iyi bir dönem geçirmediklerini aktaran Buz, "Yeni Malatyaspor 15 maçta 27 puan topladı. Başarısız mı? Bunu sizlere soruyorum. 28 puanda lider Göztepe, 27 puanla Sivasspor bizle aynı puana sahip, Boluspor ve Eskişehirspor'da arkamızda bulunuyor." ifadelerini kullandı. - "Olaylarla pozitif bakıyorum" Son 5 maçta istedikleri puan seviyesini yakalayamadıklarını dile getiren Buz, şunları kaydetti: "Bir maçımız kaldı, ondan sonra devre arasına gireceğiz. Gereken takviyeleri de yapacağımızı düşünüyoruz. İyi bir çalışmayla da çıkacağız. Ben olaylarla pozitif bakıyorum. Niye pozitif bakıyorum? Biz Göztepe'de, Eskişehir'de yenildik. İnşallah o zaman stadımız da açılır biz de onları öyle karşılarız. Onlar bizi çok güzel karşıladılar. Biz de onları burada karşılarız, gereken puanları da alırız. Yarışın içerisinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi olacağımıza da kesinlikle inanıyorum."

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Ekiplerinden, Evkur

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