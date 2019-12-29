Boluspor devreyi 1 puanla kapattı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor ilk yarının kapanış maçında sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında kırmızı beyazlılar Gökhan Sazdağı ile golü buldu. 42 dakikada Melih’in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya düzgün bir vuruşla Gökhan ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra sinirler gerilirken kırmızı beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Osman Özköylü hakeme itirazı sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Eskişehirspor ikinci yarıya şok bir golle başladı. Boluspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren genç oyuncu Mete Kaan Demir skora denge getirdi.

İlerleyen dakikalarda yine tartışmalı iki pozisyonda da 5 dakika içinde iki sarı kart gören Poepon’u atıldı. Karşılaşma da başka gol olmayınca iki takımda bir puana razı oldu.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay (1. Yardımcı Hakem, Murat Şener (2. Yardımcı Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor: Yavuz Akgün, Seth, Burak Bekaroğlu, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Dodo, Cumali, Gökhan Sazdağı (Batuhan Altunbaş Dk. 72), Melih Okutan (Mutlu Güler Dk. 83), Bilal Kısa (Hakan Arslan Dk. 63), Poepon

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Ümit Kurt, Umut Gündoğan, Samican Keskin, Shukurov, Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Alperen Kocabaş (Bedirhan Altunbaş Dk. 66), Mete Kaan Demir (İbrahim Halil Öner Dk. 77), Sissokko, Mehmet Özcan, Issah (Kıvanç Karakaş Dk. 87), Emre Güral

Yedekler: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uyğur, Furgan Polat, Furkan Balaban, Tolga Yakut, Hakan Aslantaş, İbrahim Halil Öner, Kıvanç Karakaş

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Eskişehirspor’un vuruşları ile başladı.

8’inci dakikada Boluspor’un atağında sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer’in şutunu kaleci Ekrem çıkardı.

12’nci dakikada Eskişehirspor’un atağında sağ kanattan Alperen Kocabaş’ın yere indirdiği topa gelişine vuran Issah’ın şutu yandan dışarı çıktı.

18’inci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

24’üncü dakikada Eskişehirspor’un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Cemali Sertel’in şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

34’üncü dakikada Boluspor’un atağında Bilal Kısa’nın uzun mesafeli pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın etkisiz şutu yandan dışarı çıktı.

42’nci dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Melih Okutan’ın ortasına düzgün bir vuruş yapan Gökhan Sazdağı takımını 1 – 0 öne geçirdi.

45’inci dakikada Boluspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, pozisyona itiraz etmesi ve kendisine ayrılan alanın dışına çıkması sonucu kırmızı kart gördü.

45’inci dakikada Boluspor’da Ümit Kurt rakibine yaptığı fiziksel temas sonucu kırmızı kart gördü.

45’inci dakikada Eskişehirspor’da kaleci Ekrem Kılıçarslan düdük çalmadan önce topa vurduğu için sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

46’ncı dakikada Boluspor’un defans oyuncusu Seth’in yaptığı büyük hatayı değerlendiren Mete Kaan Demir gole çevirerek skoru eşitledi.

49’uncu dakikada Boluspor’da Cumali Bişi rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

53’üncü dakikada Boluspor’un atağında Eskişehirspor ceza sahası alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Fethi Özer’in şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.

54’üncü dakikada Boluspor’da Poepon rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

59’uncu dakikada Boluspor’da Poepon rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

63’üncü dakikada Boluspor’da Bilal Kısa kenara gelirken, Hakan Arslan oyuna dahil oldu.

66’ncı dakikada Eskişehirspor’da Alperen Kocabaş yerine Bedirhan Altunbaş dahil oldu.

72’nci dakikada Eskişehirspor’da Bedirhan Altunbaş sarı kart gördü.

72’nci dakikada Boluspor’da Gökhan Sazdağı oyundan alınırken, Batuhan Altıntaş oyuna dahil oldu.

74’üncü dakikada Boluspor’da Burak Bekaroğlu’nun ceza sahası alanı dışından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

77’nci dakikada Eskişehirspor’da İbrahim Halil Öner oyuna dahil olurken, Mete Kaan Demir kenara geldi.

83’üncü dakikada Boluspor’da Melih Okutan kenara gelirken, Mutlu Güler oyuna dahil oldu.

85’inci dakikada Boluspor’da ceza sahası alanının dışından Dodo’nun çektiği şut üst direkten döndü.

86’ncı dakikada Boluspor’da Mutlu Güler hakeme yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

87’nci dakikada Eskişehirspor’da Issah kenara gelirken, Kıvanç Karakaş oyuna dahil oldu.

Goller: Gökhan Sazdağı (Boluspor Dk.42), Mete Kaan Demir (Eskişehirspor Dk. 46)

Sarı Kart: Bilal Kısa (Boluspor Dk. 18), Emre Kılıçarslan (Eskişehirspor Dk. 45), Cumali Bişi (Boluspor Dk. 49), Poepon (Boluspor Dk. 54, Dk. 59), Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor Dk. 72), Mutlu Güler (Boluspor Dk. 86)

Kırmızı Kart: Osman Özköylü (Boluspor Dk. 45), Ümit Kurt (Boluspor Dk. 45), Poepon (Boluspor Dk. 59)

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