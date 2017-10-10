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10 Ekim 2017 Salı
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    • Boluspor Digitürk’le kazanacak

    Boluspor’un maçlarını naklen yayınlan Digitürk sayesinde bundan böyle Boluspor Kulübü de kazanacak. Bolusporlu taraftarların yaptıkları üyelikler kırmızı-beyazlı camiaya gelir olarak yansıyacak.

    10 Ekim 2017 Salı 16:13
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    Boluspor Digitürk’le kazanacak

    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor Kulübü TFF 1. Ligin 2017-2018 sezonunda maç yayınlarını gerçekleştiren Digitürk ile 2017-2018 sezonu için anlaşma sağladı. Boluspor Kulübü Dünya çapında birçok ülkenin maç yayınlarını gerçekleştiren ve TFF 1. Liginde maç yayınlarını sporseverlerle buluşturan belN Sports ile yayın paketi anlaşması gerçekleştirdi. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünya çapında birçok ligin maç yayınlarını sporseverlerle buluşturan ve geçtiğimiz sezon yapılan anlaşma ile TFF 1. Ligin yayın haklarını da alan Digitürk ile 1 sezonluk yayın paketi anlaşmasına imzalanmıştır. Ligimiz birçok ülkede sporseverlerin ilgiyle ve merakla takip ettiği ligler arasında yer alıyor. Yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile takımımıza gönül veren sporseverler spor paketini Boluspor Kulübümün maçlarını izlemek üzere satın aldıklarında ilk 3 ay için sadece 12,50 TL ödeyecek. 12 aylık taahhüt ile yapılacak üyeliklerde kalan 9 ay için de 25,00 TL'lik bir ücret ödeyerek Boluspor'un 2017-2018 sezonunda oynayacağı maçları izleyebilecek. Bunun yanında ilk üç Süper Lig maçlarının yayınını da ücretsiz izleyebilecek."

    Kampanya Türkiye Genelini Kapsayacak

    Yayıncı kuruluş Digitürk ile yapılan kampanya anlaşması ile Türkiye genelinde Boluspor'a gönül vermiş sporseverler maçları evlerinde düşük bir miktar ödeyerek izleyebilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen sporseverler Boluspor Kulübü resmi internet sitesi www.boluspor.orp:.tr ve Boluspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek ve üyelik işlemlerini gerçekleştirebilecek

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Maçlarını, Naklen, Yayınlan, Digitürk

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