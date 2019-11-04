Boluspor Durmadan Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Adanaspor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Son oynanan Adanaspor maçında az süre alan ve oynayamayan oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alana oyunu ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Bilal Kısa ve Gökhan Sazdağı takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor maçının hazırlıkları, Salı günü gerçekleştirilecek antrenman ile devam edecek.