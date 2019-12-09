Boluspor Düşme Potasında

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarının tepkisini çeken kırmızı beyazlılar rakiplerininde kazanması ile 16. sıraya kadar geriledi. Ligde bir sürü maddi sorunlarla boğuşan ve 3 puanı silinen Osmanlıspor ile aynı puana sahip olan kırmızı beyazlılar sadece Adanaspor ve Eskişehirspor'u geride bırakabildiler. Eskişehirspor ise lige eksi 9 puan ile başlamış bir çok sorunla boğuşmasına rağmen azimli ve inançlı oyuncuları ile 14 maçta 14 puan toplayarak artı 5 puana ulaşmayı başardılar. Kırmızı siyahlılar puanları silinmeseydi 14 puanla Boluspor'un 3 puan önünde yer alacaklardı. Altınordu Adanaspor maçını kazanarak Boluspor'un üstüne çıkarken turuncu beyazlılar 9 puanla Boluspor'un altında kaldılar.