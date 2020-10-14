Boluspor efsanesi Güzelırmak vefat etti

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un efsane isimlerinden olan, 1959-1976 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giyen ve ardından futbolu bırakan Nevzat Güzelırmak 78 yaşında hayatını kaybetti. Boluspor Kulübü bir taziye mesajı ile Güzelırmak’ı andı. Mesajda, “Kulübümüzde, 1981-1983 tarihlerinde Teknik Direktörlük yapan, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Nevzat Güzelırmak'ı kaybettik. Güzelırmak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Göztepe’den de açıklama

Göztepe Kulübü, Güzelırmak için sosyal medya hesabından "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayımladı. A Milli Takım formasını uzun yıllar terleten Güzelaydın için yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." Göztepe formasını terlettikten sonra teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak; Göztepe, Antalyaspor, Boluspor, Denizlispor, Afyonspor, Konyaspor, Bursaspor, Altay, Karşıyaka, Sarıyer, Aydınspor, Adana Demirspor ve Kuşadasıspor'da görev aldı.