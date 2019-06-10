Boluspor Elazığ'lı Gençlerin Peşinde

Haber: Gönül Olutürk

Yeni sezon öncesinde sıkıntıları devam eden Birevim Elazığspor’da genç oyuncular Kadir Taşoğlu ve Eren Çinkılıç’a bazı kulüpler tarafından transfer teklifleri gelmeye başladı. Edindiğimiz bilgilere göre, geçtiğimiz sezon B.Elazığspor’un kadrosunda yer alan genç oyuncular için başta süper lig takımlarından MKE Ankaragücü ile birlikte, spor toto 1. Lig kulüplerinden Boluspor’la Adanaspor kulüplerinin ilgilendiği ve bu oyuncuları kadrolarına katmak için menejerleri vasıtasıyla nabız yokladıkları öğrenildi. Yeni sezon öncesinde transfer yasağı nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanacak olan B.Elazığspor kulübünün halen mukaveleli oyuncuları olan Kadir Taşoğlu ve Eren Çinkılıç’ın gelen teklifler karşısında nasıl bir tavır sergileyecekleri henüz bilinmezken, son sözün; B.Elazığspor kulübünde olduğu belirtiliyor.