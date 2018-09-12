HABER:Gökhan Aksoy

Emre Akbaba. Hem Galatasaray hem de Milli Takım’ın yeni yıldızı. İsveç maçına damga vuran Emre Akbaba’nın futbolculuk hikayesi neredeyse film gibi ve tam bir başarı öyküsü. Emre Akbaba’nın hikayesini, onu keşfeden ‘yetenek avcısı’ Berkant Karlıdağ, Serkan Akkoyun’a anlattı.

A Milli Takım’ın İsveç karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta, attığı 2. ve 3. gollerle damgasını vuran Emre Akbaba’nın Fransa günlerinde başlayan kariyerinin tam bir başarı öyküsü olduğu ortaya çıktı. Emre Akbaba’yı Fransa’da ‘Avrupa’nın Yıldızları’ organizasyonu ile keşfeden ve Avrupa’da ‘yetenek avcısı Türk’ olarak bilinen Berkant Karlıdağ, yıldız futbolcunun Fransa günlerinden Türkiye’ye uzanan hikayesini sadece Sabah.com.tr Spor Editörü Serkan Akkoyun’a anlattı.

Emre Akbaba’yı Avrupa’nın Yıldızları organizasyonu ile ilk defa Fransa’da izledim. 250 çocuğun katıldığı 2 günlük bir turnuvaydı. Emre Akbaba fizik olarak zayıftı ancak her iki ayağını kullanması, topla olan yeteneği ve özellikle yakından, uzaktan sürekli şut deneme cesareti ile diğer futbolculardan ayrılıyordu.

BOLUSPOR BEĞENMEMİŞ!

Emre o dönem Boluspor’a karşı bir hazırlık maçında da oynamıştı ama Bolusporlular onu beğenmemişti. Emre’yi daha son Antalyalya’ya getirdik. 4 oyuncu olarak geldiler ancak diğerleri sabredemedi. Emre sabretti, her gün tavuk pilav yiyorlardı. Ben Avrupa’da yaşamama rağmen Emre’nin kariyeri için Antalya’a yerleştim o dönem. Hatta gelişimi için dışarı çıkıyorduk, ona protein alacağı besinler yediriyordum.