Haber:Gönül Olutürk

Boluspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına kendi tesislerinde Sait Karafırtınalar yönetiminde başladı. Gerçekleştirilen ilk idmanda önemli açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Önce takımımıza, camiamıza ve teknik heyetimize hayırlı olsun. Umarım güzel, kazasız, sakatlıksız bir sezon olur. İlk etap çalışmalarına başladık. Kiralıktan gelen oyuncularımız var. Transferini düşündüğümüz oyuncular var. Daha önce izlediğimiz, burada tekrar görmek istediğimiz oyuncular var. Genelde kamplar fiziksel ağırlıklı antrenmanlar ile geçiyor. Bu kamp dönemi de öyle olacak. Belki arada erken bir hazırlık maçı yapabiliriz. Bazı oyuncularımızı görmek adına. Ondan sonra çalışmalarımız devam edecek. İkinci haftadan sonra hazırlık maçları yoğunlaşacak. 4 ya da 5 tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Takımı zaten tanıyoruz. 13 tane geçen yıldan oyuncumuz var. Gelen transferler tanıdığımız oyuncular. Onlar için hazırlık maçı oynayıp, lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” dedi.