Boluspor Erzurum’da puan peşinde

Haber: Uğur Balaban

TFF 1. Ligin 12. haftasında sahasında Bandırmaspor ile sahasında golsüz berabere kırmızı beyazlı ekibimiz deplasmanda BB. Erzurumspor’un konuğu olacak. 20 Kasım Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. Son iki haftada sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı beyazlı ekibimiz Erzurum deplasmanında puan arayacak.

Kırmızı-beyazlı ekibimiz oynadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet,4'de beraberlik aldı.13 puan ile 13. sırada yer alıyor, kalesinde 11 gol görürken, rakip fileleri de 11 kez havalandırdı.

Erzurumspor ise oynamış olduğu 11 karşılaşmada 7 galibiyet,1 beraberlik,3 mağlubiyet alarak 22 puan ile 5. sırada yer alıyor.17 gol atan mavi -beyazlı takım kalesinde 11 gol gördü.