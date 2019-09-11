Boluspor Es-Es’e Diş Geçiremedi

Boluspor Akademi Lig Takımları hafta sonunda Eskişehirspor ile oynadığı 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Temsilcimiz bu 3 maçtan 1 beraberlik 2 yenilgi ile ayrıldı.

Boluspor Es-Es’e Diş Geçiremedi

Haber: Birol Ertunç

Ligin ilk hafta maçlarına çıkan Boluspor U16, U15 ve U14 takımları Eskişehirspor karşısında başarılı olamadı. Boluspor U16 takımı Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Sentetik Sahada oynanan maçta Eskişehirspor’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Boluspor U15 takımı Karaçayır Sentetik Sahada ağırladığı Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Boluspor U15 takımının 9 kişi kalan rakibine üstünlük sağlayamaması taraftarları oldukça üzdü. Boluspor U14 takımı ise 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Temsilcilerimiz liglerin 2.haftasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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