Boluspor Es-Es’e Diş Geçiremedi

Haber: Birol Ertunç

Ligin ilk hafta maçlarına çıkan Boluspor U16, U15 ve U14 takımları Eskişehirspor karşısında başarılı olamadı. Boluspor U16 takımı Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Sentetik Sahada oynanan maçta Eskişehirspor’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Boluspor U15 takımı Karaçayır Sentetik Sahada ağırladığı Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Boluspor U15 takımının 9 kişi kalan rakibine üstünlük sağlayamaması taraftarları oldukça üzdü. Boluspor U14 takımı ise 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Temsilcilerimiz liglerin 2.haftasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.