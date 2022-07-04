Boluspor, eski Samsunsporlu Kayamba'yı transfer ediyor



Haber: C. Kutay Aykan

Salim Manav’ın özel haberine göre Spor Toto 1. Lig’de mücadele kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da geçiren29 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Kayamba ile prensip anlaşmasına vardı.

Gol ve asisti yok

Viktoria Plzen takımından Spor toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiralık olarak gelen Kongolu sağ kanat oyuncusu 1. Lig de 10 karşılaşmada görev aldı. Joel Ngandu Kayamba, çıktığı 10 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamadı. Kariyerinde toplam 199 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki oyuncu 21 gol ve 36 asist yapma başarısı gösterdi.

Samsunspor’un Viktoria Plzen'den kiraladığı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Kayamba geçtiğimiz sezon 11 karşılaşmada mücadele ederken gol yada asist katkısı sağlayamadı. Oynadığı maçlarda 2 defa sarı kart ile cezalandırıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 17:02